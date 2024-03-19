В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц снизилось на 10,8%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года выдали 3 тыс. 842 кредита на покупку новых и ...19.03.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло на 18%
В Свердловской области в феврале 2024 года выдали 2 тыс. 946 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это ...18.12.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8,6%
В Свердловской области в ноябре 2023 года выдали 1 тыс. 976 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...20.11.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8%
В Свердловской области в октябре 2023 года выдали 2 тыс. 134 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...18.10.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 5,7%
В Свердловской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 203 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это ...