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В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц снизилось на 10,8%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года выдали 3 тыс. 842 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 10,8% меньше уровня предыдущего месяца этого года (4 тыс. 307 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял десятое место рейтинга среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (7,5 тыс. ед.), на второй — Московская область (7,3 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (6,5 тыс. ед.), на четвертой — Краснодарский край (5,7 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург (5,4 тыс. ед.).

Согласно исследованию, сильнее всего за месяц снизилась выдача автокредитов в Ростовской области (на 21,4%), Москве (на 18,7%), Удмуртской Республике (на 17,7%), Татарстане (на 17,6%), Оренбургской области (на 17,4%) и Санкт-Петербурге (на 17,4%).

В целом по стране в апреле этого года выдали 137,3 тыс. автокредитов, что на 12% меньше уровня предыдущего месяца этого года (156,1 тыс. ед.). В НБКИ отмечают, что март этого года стал «рекордным» месяцем по числу выданных автокредитов за все время наблюдений за динамикой этого показателя.
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