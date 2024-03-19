В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц снизилось на 10,8%

В Свердловской области в феврале 2024 года выдали 2 тыс. 946 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это ...19.03.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло на 18%
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года выдали 2 тыс. 946 кредитов на покупку новых ...18.01.2024 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в декабре автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года выдали 2,11 тыс. кредитов на покупку новых и ...20.11.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8%
В Свердловской области в октябре 2023 года выдали 2 тыс. 134 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...18.10.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 5,7%
В Свердловской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 203 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это ...