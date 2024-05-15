В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло почти на 9%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года выдали 4,21 тыс. кредитов на покупку новых и ...15.05.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц снизилось на 10,8%
В Свердловской области в апреле 2024 года выдали 3 тыс. 842 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...19.03.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло на 18%
В Свердловской области в феврале 2024 года выдали 2 тыс. 946 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это ...20.02.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за год выросло почти на 40%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Свердловской области в январе 2024 года выдали 2,22 тыс. кредитов на покупку новых и ...19.09.2022 На Южном Урале выдача автокредитов в августе выросла на 19,2%
УрБК, Челябинск, 19.09.2022. В Челябинской области в августе 2022 года выдали 1 тыс. 925 кредитов на покупку новых и ...