В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года выдали 4 тыс. 256 кредитов на покупку новых и ...19.03.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло на 18%
В Свердловской области в феврале 2024 года выдали 2 тыс. 946 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это ...19.03.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло на 18%
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года выдали 2 тыс. 946 кредитов на покупку новых ...20.02.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за год выросло почти на 40%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Свердловской области в январе 2024 года выдали 2,22 тыс. кредитов на покупку новых и ...19.04.2023 На Южном Урале число выданных автокредитов в марте выросло на 13,3%
УрБК, Челябинск, 19.04.2023. В Челябинской области в марте выдали 2 тыс. 058 кредитов на покупку новых и подержанных ...