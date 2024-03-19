В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло более чем на треть

В Свердловской области в марте 2024 года выдали 4 тыс. 256 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 33,8% больше уровня предыдущего месяца этого года (3 тыс. 180 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял девятое место рейтинга среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (9,3 тыс. ед.), на второй — Московская область (8,7 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (7,8 тыс. ед.), на четвертой — Краснодарский край (6,6 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург (6,5 тыс. ед.).



Согласно исследованию, сильнее всего за месяц выросла выдача автокредитов в Алтайском крае (на 53,9%), Саратовской области (на 51,2%), Чувашской Республике (на 50%), Удмуртской Республике (на 48,7%) и Ставропольском крае (на 46,3%).



В целом по стране в марте этого года выдали 154,5 тыс. автокредитов, что на 37,8% больше показателя февраля этого года (112,1 тыс. ед.). В НБКИ отмечают, что это наибольшее число автокредитов, выданных в течение одного месяца, за все время наблюдений за динамикой данного показателя.