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Вчера, 15:03

В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло на 18%

В Свердловской области в феврале 2024 года выдали 2 тыс. 946 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 17,8% больше уровня предыдущего месяца этого года (2 тыс. 501 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял девятое место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (6,5 тыс. ед.), на второй — Московская область (5,9 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (5,3 тыс. ед.), на четвертой — Санкт-Петербург (4,8 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (4,6 тыс. ед.).

Согласно исследованию, сильнее всего за месяц выросла выдача автокредитов в Татарстане (на 41,9%), Чувашской Республике (на 40,4%), Ставропольском крае (на 40,1%), Белгородской области (на 39,2%) и Удмуртской Республике (на 38,8%).

В целом по стране в феврале этого года выдали 104,5 тыс. автокредитов, что на 29,1% больше показателя января этого года (80,9 тыс. ед.). В НБКИ отмечают, что это наибольшее число автокредитов, выданных в течение одного месяца, за последние три года (в апреле 2021 года — 107,6 тыс. ед.).
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