В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло на 18%

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года выдали 2 тыс. 946 кредитов на покупку новых ...20.02.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за год выросло почти на 40%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Свердловской области в январе 2024 года выдали 2,22 тыс. кредитов на покупку новых и ...20.11.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8%
В Свердловской области в октябре 2023 года выдали 2 тыс. 134 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...18.07.2023 Число выданных на Южном Урале автокредитов за месяц выросло на 10,3%
УрБК, Челябинск, 18.07.2023. В Челябинской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 481 кредит на покупку новых и ...29.03.2023 На Южном Урале в феврале выдали 1,8 тыс. автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.03.2023. В Челябинской области в феврале выдали 1 тыс. 800 кредитов на покупку новых и подержанных ...