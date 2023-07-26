Число выданных на Южном Урале микрозаймов за месяц выросло на 0,8%

УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В июне 2023 года в Челябинской области было выдано 79 тыс. 327 микрозаймов, что на 3,3% ...25.07.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В июне 2023 года в Свердловской области было выдано 104 тыс. 937 микрозаймов, что на ...24.10.2022 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В сентябре 2022 года в Свердловской области было выдано 91 тыс. 698 микрозаймов, что на ...28.09.2022 Число выданных микрозаймов в Свердловской области за месяц выросло на 2,8%
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. В августе 2022 года в Свердловской области было выдано 96 тыс. 460 микрозаймов, что на ...30.08.2022 На Южном Урале количество выданных микрозаймов за месяц выросло на 5,5%
УрБК, Челябинск, 30.08.2022. В июле 2022 года в Челябинской области было выдано 74 тыс. 792 микрозайма, что на 5,5% ...