Число выданных на Южном Урале микрозаймов за месяц выросло на 0,8%

УрБК, Челябинск, 20.09.2023. В августе 2023 года в Челябинской области было выдано 76 тыс. 665 микрозаймов, что на 0,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (76 тыс. 056). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по числу выданных за указанный период микрозаймов расположилась Москва (187,4 тыс. ед.), на второй — Московская область (140,1 тыс. ед.), на третьей — Краснодарский край (108,2 тыс. ед.), на четвертой — Свердловская область (99,2 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Башкортостан (98,3 тыс. ед.).



Согласно исследованию, сильнее всего за месяц снизилась выдача микрозаймов в Пермском крае (на 2,3%), Иркутской области (на 1,9%), Москве (на 1,4%), Приморском крае (на 0,8%) и Оренбургской области (на 0,6%).



В целом по стране в августе 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,85 млн ед., что на 0,4% больше показателя предыдущего месяца этого года (2,84 млн ед.). Отмечается, что до этого выдача микрозаймов сокращалась два месяц подряд.