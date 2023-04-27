Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов

УрБК, Челябинск, 21.06.2023. В Челябинской области в мае 2023 года выдали 2 тыс. 127 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 7,4% меньше уровня предыдущего месяца этого года (в апреле — 2 тыс. 297 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (4,2 тыс. ед.), на второй — Московская область (3,6 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (3,4 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (3,2 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (2,9 тыс. ед.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц снизилось количество выданных автокредитов в Вологодской (на 20,2%) и Оренбургской (на 17,9%) областях, Пермском крае (на 15,6%), а также в Волгоградской (на 13,7%) и Самарской (на 13,5%) областях.



В целом по стране в мае этого года выдали 65,5 тыс. автокредитов, что на 7,8% меньше показателя предыдущего месяца этого года (в апреле — 71 тыс. ед.).