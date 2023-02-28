На Южном Урале в феврале выдали 1,8 тыс. автокредитов

УрБК, Челябинск, 29.03.2023. В Челябинской области в феврале выдали 1 тыс. 800 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 2,5% меньше уровня предыдущего месяца этого года (1 тыс. 847 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 7-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (3,2 тыс. ед.), на второй — Московская область (3 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (2,7 тыс. ед.), на четвертой — Санкт-Петербург (2,7 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (2,3 тыс. ед.).
При этом сильнее всего за месяц снизилось количество выданных автокредитов в Оренбургской (на 11,8%) и Саратовской (на 11,3%) областях, Ставропольском крае (на 7,7%), Ростовской области (на 7,3%) и Республике Татарстан (на 7%).
В целом по стране в феврале выдали 52,6 тыс. автокредитов, что на 0,8% меньше показателя предыдущего месяца этого года (53 тыс. ед.).
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