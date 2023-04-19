На Южном Урале число выданных автокредитов в I квартале выросло на 35%

УрБК, Челябинск, 27.04.2023. В Челябинской области в I квартале 2023 года выдали 5 тыс. 715 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 35% больше уровня аналогичного периода предыдущего года (4 тыс. 232 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 7-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (10,6 тыс. ед.), на второй — Московская область (9,6 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (8,8 тыс. ед.), на четвертой — Санкт-Петербург (8,5 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (7,5 тыс. ед.).



При этом сильнее всего выросло число выданных автокредитов за указанный период в Татарстане (на 43,7%), Оренбургской области (на 35,7%), Ставропольском крае (на 35,3%), Челябинской (на 35%) и Ростовской (на 31,8%) областях.



В целом по стране в январе-марте этого года выдали 167,9 тыс. автокредитов, что на 16,8% больше показателя того же периода предыдущего года (143,7 тыс. ед.).