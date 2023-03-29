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На Южном Урале число выданных автокредитов в марте выросло на 13,3%

УрБК, Челябинск, 19.04.2023. В Челябинской области в марте выдали 2 тыс. 058 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 13,3% больше уровня предыдущего месяца этого года (1 тыс. 816 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 7-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (4,1 тыс. ед.), на второй — Московская область (3,6 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (3,2 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (3,1 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (2,8 тыс. ед.).

При этом сильнее всего количество выданных автокредитов за месяц выросло в Вологодской (на 32,2%) и Саратовской (на 31%) областях, Москве (на 28,4%), а также в Краснодарском крае (на 23,1%) и Тюменской области (на 22,4%).

В целом по стране в марте выдали 62,2 тыс. автокредитов, что на 18% больше показателя предыдущего месяца этого года (52,7 тыс. ед.).

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