Число выданных на Южном Урале автокредитов за месяц выросло на 10,3%

УрБК, Челябинск, 18.07.2023. В Челябинской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 481 кредит на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 10,3% больше уровня предыдущего месяца этого года (в мае — 2 тыс. 249 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (4,5 тыс. ед.), на второй — Московская область (4,1 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (3,5 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (3,3 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (3,1 тыс. ед.).



При этом, помимо Челябинской области, сильнее всего выросло за месяц число выданных автокредитов в Тюменской области (на 16,1%), Алтайском крае (на 12,6%), Оренбургской области (на 11,6%) и в Удмуртской Республике (на 8,6%).



В целом по стране в июне этого года выдали 73,4 тыс. автокредитов, что на 2,9% больше показателя предыдущего месяца этого года (в мае — 71,3 тыс. ед.).