Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале микрозаймов

УрБК, Челябинск, 21.03.2024. В феврале в Челябинской области было выдано 74 тыс. 542 микрозайма, что на 1,5% меньше показателя предыдущего месяца (75 тыс. 674 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по числу выданных за указанный период микрозаймов оказалась Москва (170,8 тыс. ед.), на второй — Московская область (142,7 тыс. ед.), на третьей — Краснодарский край (117,8 тыс. ед.), на четвертой — Башкортостан (99,4 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Свердловская область (96,2 тыс. ед.).



Среди исследованных регионов сильнее всего за год снизилась выдача микрозаймов в ХМАО (на 4,8%), Омской (на 3,7%) и Архангельской (на 3,6%) областях, Татарстане (на 3,3%) и Оренбургской области (на 3%).



В целом по стране в феврале количество выданных «займов до зарплаты» составило 2,94 млн ед., что на 2,3% меньше показателя предыдущего месяца (3,01 млн ед.).