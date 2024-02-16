Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале микрозаймов

УрБК, Челябинск, 16.02.2024. В январе в Челябинской области было выдано 75,1 тыс. микрозаймов, что на 1,8% меньше ...24.01.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в декабре микрозаймов
УрБК, Челябинск, 24.01.2024. В декабре 2023 года в Челябинской области было выдано 82 тыс. 189 микрозаймов, что на 0,8% ...19.12.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в ноябре микрозаймов
УрБК, Челябинск, 19.12.2023. В ноябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75,3 тыс. микрозаймов, что на 0,4% ...19.10.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре микрозаймов
УрБК, Челябинск, 19.10.2023. В сентябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75 тыс. 206 микрозаймов, что на ...20.09.2023 Число выданных на Южном Урале микрозаймов за месяц выросло на 0,8%
УрБК, Челябинск, 20.09.2023. В августе 2023 года в Челябинской области было выдано 76 тыс. 665 микрозаймов, что на 0,8% ...