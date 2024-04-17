Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле микрозаймов

УрБК, Челябинск, 17.04.2024. В марте в Челябинской области было выдано 75,3 тыс. микрозаймов, что на 1,4% больше ...21.03.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале микрозаймов
УрБК, Челябинск, 21.03.2024. В феврале в Челябинской области было выдано 74 тыс. 542 микрозайма, что на 1,5% меньше ...16.02.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в январе микрозаймов
УрБК, Челябинск, 16.02.2024. В январе в Челябинской области было выдано 75,1 тыс. микрозаймов, что на 1,8% меньше ...19.12.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в ноябре микрозаймов
УрБК, Челябинск, 19.12.2023. В ноябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75,3 тыс. микрозаймов, что на 0,4% ...21.11.2023 Число выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц снизилось на 0,8%
УрБК, Челябинск, 21.11.2023. В октябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75,1 тыс. микрозаймов, что на 0,8% ...