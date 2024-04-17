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Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле микрозаймов

УрБК, Челябинск, 16.05.2024. В апреле в Челябинской области было выдано 74,2 тыс. микрозаймов, что на 5,7% меньше показателя предыдущего месяца (78,6 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (162,7 тыс. ед.), Московская область (142,2 тыс. ед.), Краснодарский край (115,1 тыс. ед.), Свердловская область (96,9 тыс. ед.) и Башкортостан (96,6 тыс. ед.).

Сильнее всего за месяц снизилось число выданных микрозаймов в Оренбургской области (на 9,7%), Якутии (на 9%), Башкортостане (на 7,8%), Волгоградской (на 7,8%) и Воронежской (на 7,2%) областях.

В целом по стране в апреле количество выданных «займов до зарплаты» составило 2,93 млн ед., что на 6% меньше показателя предыдущего месяца (3,11 млн ед.).
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