Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте микрозаймов

УрБК, Челябинск, 17.04.2024. В марте в Челябинской области было выдано 75,3 тыс. микрозаймов, что на 1,4% больше показателя предыдущего месяца (74,3 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках в списке по числу выданных за указанный период микрозаймов расположились Москва (172,4 тыс. ед.), Московская область (144,2 тыс. ед.), Краснодарский край (117 тыс. ед.), Башкортостан (100,8 тыс. ед.) и Свердловская область (97,1 тыс. ед.).



Среди исследованных регионов сильнее всего количество выданных микрозаймов за месяц выросло в Якутии (на 3,5%), Приморском крае (на 3,3%), Омской (на 3%) и Оренбургской (на 2,5%) областях, Татарстане (на 2,1%).



В целом по стране в марте количество выданных «займов до зарплаты» составило 2,97 млн ед., что на 1,3% больше показателя предыдущего месяца (2,94 млн ед.).