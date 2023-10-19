Число выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц снизилось на 0,8%

УрБК, Челябинск, 21.11.2023. В октябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75,1 тыс. микрозаймов, что на 0,8% меньше показателя предыдущего месяца этого года (75,7 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 10-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках по числу выданных за указанный период микрозаймов расположились Москва (180,6 тыс. ед.), Московская область (141,9 тыс. ед.), Краснодарский край (112,5 тыс. ед.), Свердловская область (101,9 тыс. ед.) и Башкортостан (99,3 тыс. ед.).



Сильнее всего за месяц выросло число выданных микрозаймов в Красноярском крае (на 3,6%), Якутии (на 3,6%), Приморском крае (на 3,3%), Волгоградской (на 3,2%) и Новосибирской (на 3,1%) областях.



В целом по стране в октябре 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,93 млн ед., что на 2% больше показателя предыдущего месяца этого года (2,87 млн ед.).