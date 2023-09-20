Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В сентябре 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 712 микрозаймов, что на ...20.09.2023 Число выданных на Южном Урале микрозаймов за месяц выросло на 0,8%
УрБК, Челябинск, 20.09.2023. В августе 2023 года в Челябинской области было выдано 76 тыс. 665 микрозаймов, что на 0,8% ...25.07.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В июне 2023 года в Свердловской области было выдано 104 тыс. 937 микрозаймов, что на ...24.10.2022 На Южном Урале число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 5,9%
УрБК, Челябинск, 24.10.2022. В сентябре 2022 года в Челябинской области было выдано 72 тыс. 930 микрозаймов, что на ...24.10.2022 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В сентябре 2022 года в Свердловской области было выдано 91 тыс. 698 микрозаймов, что на ...