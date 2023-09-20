Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре микрозаймов

УрБК, Челябинск, 19.10.2023. В сентябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75 тыс. 206 микрозаймов, что на 5,4% меньше показателя предыдущего месяца этого года (79 тыс. 464). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В верхней части списка по числу выданных за указанный период микрозаймов расположились Москва (176 тыс. ед.), Московская область (136,4 тыс. ед.), Краснодарский край (108,6 тыс. ед.), Свердловская область (99,7 тыс. ед.) и Башкортостан (96,7 тыс. ед.).



Согласно исследованию, сильнее всего за месяц выдача микрозаймов снизилась в Красноярском крае (на 7,1%), Удмуртской Республике (на 6,5%), Омской (на 6,4%) и Свердловской (на 6,1%) областях, а также в Москве (на 5,9%).



В целом по стране в сентябре 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,82 млн ед., что на 4,5% меньше показателя предыдущего месяца этого года (2,95 млн ед.). В то же время по сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель, напротив, немного вырос — на 3,9% (в сентябре 2022 года — 2,71 млн ед.).