Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в декабре микрозаймов

УрБК, Челябинск, 24.01.2024. В декабре 2023 года в Челябинской области было выдано 82 тыс. 189 микрозаймов, что на 0,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (81 тыс. 508 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 10-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В верхней части списка по числу выданных за указанный период микрозаймов расположились Москва (194,04 тыс. ед.), Московская область (156,9 тыс. ед.), Краснодарский край (130,9 тыс. ед.), Башкортостан (112,7 тыс. ед.) и Свердловская область (108,6 тыс. ед.).



Сильнее всего за месяц выросла выдача микрозаймов в Ставропольском (на 9,4%) и Краснодарском (на 8,1%) краях, Саратовской (на 7%), Ростовской (на 6,9%) и Самарской (на 6%) областях.



В целом по стране в декабре 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 3,05 млн ед., что на 3,5% больше показателя предыдущего месяца этого года (2,94 млн ед.).