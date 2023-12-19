Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в декабре микрозаймов

УрБК, Челябинск, 19.12.2023. В ноябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75,3 тыс. микрозаймов, что на 0,4% ...21.11.2023 Число выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц снизилось на 0,8%
УрБК, Челябинск, 21.11.2023. В октябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75,1 тыс. микрозаймов, что на 0,8% ...19.10.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре микрозаймов
УрБК, Челябинск, 19.10.2023. В сентябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75 тыс. 206 микрозаймов, что на ...20.09.2023 Число выданных на Южном Урале микрозаймов за месяц выросло на 0,8%
УрБК, Челябинск, 20.09.2023. В августе 2023 года в Челябинской области было выдано 76 тыс. 665 микрозаймов, что на 0,8% ...25.07.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В июне 2023 года в Свердловской области было выдано 104 тыс. 937 микрозаймов, что на ...