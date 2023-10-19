Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. В октябре 2023 года в Свердловской области было выдано 101,9 тыс. микрозаймов, что на 0,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (101,1 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (180,6 тыс. ед.), Московская область (141,9 тыс. ед.), Краснодарский край (112,5 тыс. ед.) и Башкортостан (99,3 тыс. ед.).



В целом по стране в октябре 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,93 млн ед., что на 2% больше показателя предыдущего месяца этого года (2,87 млн ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после пиковых значений весны — начала лета 2023 года выдача микрозаймов несколько сократилась, стабилизировавшись на уровне 2,8-2,9 млн единиц.