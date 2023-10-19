УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:22

Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. В октябре 2023 года в Свердловской области было выдано 101,9 тыс. микрозаймов, что на 0,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (101,1 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (180,6 тыс. ед.), Московская область (141,9 тыс. ед.), Краснодарский край (112,5 тыс. ед.) и Башкортостан (99,3 тыс. ед.).

В целом по стране в октябре 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,93 млн ед., что на 2% больше показателя предыдущего месяца этого года (2,87 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после пиковых значений весны — начала лета 2023 года выдача микрозаймов несколько сократилась, стабилизировавшись на уровне 2,8-2,9 млн единиц.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.10.2023 В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 6%

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В сентябре 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 712 микрозаймов, что на ...

19.09.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе микрозаймов

В августе 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 152 микрозайма, что на 0,2% больше показателя ...

19.09.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. В августе 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 152 микрозайма, что на ...

25.07.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В июне 2023 года в Свердловской области было выдано 104 тыс. 937 микрозаймов, что на ...

02.12.2022 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В октябре 2022 года в Свердловской области было выдано 92 тыс. 946 микрозаймов, что на ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (466)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18