Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В сентябре 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 712 микрозаймов, что на ...19.09.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе микрозаймов
В августе 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 152 микрозайма, что на 0,2% больше показателя ...19.09.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. В августе 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 152 микрозайма, что на ...25.07.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В июне 2023 года в Свердловской области было выдано 104 тыс. 937 микрозаймов, что на ...02.12.2022 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В октябре 2022 года в Свердловской области было выдано 92 тыс. 946 микрозаймов, что на ...