В феврале в Свердловской области было выдано 96 тыс. 218 микрозаймов, что на 2,8% меньше показателя предыдущего месяца ...21.03.2024 В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 2,8%
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В феврале в Свердловской области было выдано 96 тыс. 218 микрозаймов, что на 2,8% ...15.02.2024 В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В январе в Свердловской области было выдано 98,6 тыс. микрозаймов, что на 2,4% меньше ...24.01.2024 В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц выросло на 1,1%
В декабре 2023 года в Свердловской области было выдано 108 тыс. 578 микрозаймов, что на 1,1% больше показателя ...19.12.2023 В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 2,4%
В ноябре 2023 года в Свердловской области было выдано 99,6 тыс. микрозаймов, что на 2,4% меньше показателя предыдущего ...