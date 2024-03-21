В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц выросло на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В марте в Свердловской области было выдано 97,1 тыс. микрозаймов, что на 1,1% больше показателя предыдущего месяца (96,1 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (172,4 тыс. ед.), Московская область (144,2 тыс. ед.), Краснодарский край (117 тыс. ед.) и Башкортостан (100,8 тыс. ед.).



В целом по стране в марте количество выданных «займов до зарплаты» составило 2,97 млн ед., что на 1,3% больше показателя предыдущего месяца (2,94 млн ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в первые два месяца года выдача микрозаймов сокращалась, а в марте немного скорректировалась. При этом он отмечает, что данный показатель по-прежнему значительно ниже, чем в конце прошлого года — на уровне около 3 млн выданных «займов до зарплаты».