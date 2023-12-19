В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц выросло на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В декабре 2023 года в Свердловской области было выдано 108 тыс. 578 микрозаймов, что на ...19.12.2023 В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 2,4%
В ноябре 2023 года в Свердловской области было выдано 99,6 тыс. микрозаймов, что на 2,4% меньше показателя предыдущего ...19.12.2023 В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. В ноябре 2023 года в Свердловской области было выдано 99,6 тыс. микрозаймов, что на ...21.11.2023 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре микрозаймов
В октябре 2023 года в Свердловской области было выдано 101,9 тыс. микрозаймов, что на 0,8% больше показателя ...21.11.2023 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. В октябре 2023 года в Свердловской области было выдано 101,9 тыс. микрозаймов, что на ...