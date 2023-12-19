В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц выросло на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В декабре 2023 года в Свердловской области было выдано 108 тыс. 578 микрозаймов, что на 1,1% больше показателя предыдущего месяца этого года (107 тыс. 390 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (194,04 тыс. ед.), Московская область (156,9 тыс. ед.), Краснодарский край (130,9 тыс. ед.) и Башкортостан (112,7 тыс. ед.).



В целом по стране в декабре 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 3,05 млн ед., что на 3,5% больше показателя предыдущего месяца этого года (2,94 млн ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, некоторый рост выдачи микрозаймов в декабре связан с новогодними праздниками. Он отмечает, что в этот период значительно возрастают траты граждан и, соответственно, их потребность в покрытии так называемых «кассовых разрывов» — дефицита семейного бюджета до ближайшей зарплаты.