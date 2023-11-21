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Вчера, 17:55

В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 2,4%

В ноябре 2023 года в Свердловской области было выдано 99,6 тыс. микрозаймов, что на 2,4% меньше показателя предыдущего месяца этого года (102 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (178,5 тыс. ед.), Московская область (142,6 тыс. ед.), Краснодарский край (112,5 тыс. ед.) и Башкортостан (100,3 тыс. ед.).

В целом по стране в ноябре 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,92 млн ед., что на 0,7% меньше показателя предыдущего месяца этого года (2,94 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последние месяцы выдача микрозаймов стабилизировалась на уровне 2,8-2,9 млн единиц. Он отмечает, что во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.
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