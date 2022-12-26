ЕВРАЗ выделит 8 млн рублей на конкурс социальных проектов в Качканаре и Нижнем Тагиле

Материалы по теме

На Среднем Урале ЕВРАЗ выделил гранты на социальные проекты в размере 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. ЕВРАЗ совместно с членами экспертных советов Нижнего Тагила и Качканара распределил ...

В Нижнем Тагиле и Качканаре стартовал прием заявок на гранты конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. ЕВРАЗ выделит 8 млн руб., чтобы реализовать социальные проекты, которые предложат ...

ЕВРАЗ выделит 6,5 млн рублей на социальные проекты в Качканаре и Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. В рамках конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» горно-металлургический холдинг ...

ЕВРАЗ направит 6,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Социально значимые проекты будут реализованы в Нижнем Тагиле и Качканаре в рамках ...

ЕВРАЗ направит 6,5 млн рублей на проведение грантового конкурса социальных проектов на Урале

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. С сегодняшнего дня промышленный холдинг ЕВРАЗ объявил о старте нового этапа грантового ...