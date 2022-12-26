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ЕВРАЗ выделит 8 млн рублей на конкурс социальных проектов в Качканаре и Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. ЕВРАЗ объявил о приеме заявок на грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» в Качканаре и Нижнем Тагиле. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

К участию в конкурсе принимаются заявки от некоммерческих общественных организаций и объединений, муниципальных и частных образовательных, медицинских, социальных учреждений, учреждений культуры и спорта, всех неравнодушных групп граждан, а также инициативных жителей города под гарантией юридического лица — некоммерческой или муниципальной организации. Авторы-победители получат грант в размере до 700 тыс. руб. в Нижнем Тагиле и до 500 тыс. руб. — в Качканаре.

Главным критерием отбора послужит желание, подкрепленное твердым намерением, сделать жизнь в родном городе лучше. Идеи могут быть направлены на благоустройство и модернизацию социальной инфраструктуры и развитие ключевых сфер общественной жизни, способствующих вовлечению талантливой молодежи в жизнь города. Директор благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал Елена Раудштейн подчеркнула, что ЕВРАЗ готов поддержать самые смелые благоустроительные инициативы.

Заявки на участие принимаются с 15 сентября по 15 ноября. Итоги конкурса будут подведены в декабре после очной либо онлайн-защиты проектов.

Напомним, что в 2022 году на конкурс, учрежденный ЕВРАЗом, было подано более 170 проектов. Победителями в Нижнем Тагиле в прошлом году стали 12 проектов, в Качканаре — шесть.
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