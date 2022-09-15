На Среднем Урале ЕВРАЗ выделил гранты на социальные проекты в размере 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. ЕВРАЗ совместно с членами экспертных советов Нижнего Тагила и Качканара распределил гранты среди общественных организаций и объединений. Победителями грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в 2022 году в Нижнем Тагиле стали 12 проектов, а в Качканаре — шесть. Общая сумма выделенных средств составила 8 млн руб.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в этом году на конкурс было подано более 170 проектов. Мероприятие проводилось в несколько этапов: заочный выбор финалистов членами экспертного совета и очная защита проектов, после чего принималось решение о выборе победителей путем закрытого голосования каждого представителя совета. Победителями стали проекты, набравшие наибольшее количество баллов.



Также в текущем году компания увеличила размер максимального гранта: в Нижнем Тагиле — до 700 тыс. руб., в Качканаре — до 500 тыс. руб.



«Я уже три года участвую в отборе победителей в составе экспертного совета грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и получаю истинное удовольствие от этого. Здорово, что ЕВРАЗ организует этот конкурс и вкладывает деньги в хорошие инициативные проекты. Прекрасно, что у нас есть люди, которые откликаются и участвуют в этом конкурсе. Каждый раз читаешь их идеи и понимаешь, что все-таки не оскудела земля уральская хорошими людьми, которые думают, заботятся об окружающем пространстве, о детях, о старшем поколении», — отметил член экспертного совета и председатель городской думы Вадим Раудштейн.