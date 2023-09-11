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Вчера, 11:47

Свердловское УФАС присоединилось к мониторингу мелкооптовой продажи топлива

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области проконтролирует ценообразование мелкооптовой продажи бензина и топлива, влияющее на конечную стоимость для потребителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Центральный аппарат антимонопольной службы направил поручение о рассмотрении экономической обоснованности цены на нефтепродукты после рассмотрения итогов штаба ФАС России. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Напомним, что в Свердловской области средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС достигли 65,92 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива находится на отметке 61,72 руб.
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