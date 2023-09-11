Свердловское УФАС присоединилось к мониторингу мелкооптовой продажи топлива

УрБК, Челябинск, 11.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области проведет ...19.08.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...29.07.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...22.07.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...19.04.2019 За неделю средняя цена дизельного топлива в Свердловской области снизилась на 12 копеек
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2019. Свердловское УФАС с 8 по 14 апреля 2019 года не зафиксировало повышения средней цены на ...