Свердловское УФАС присоединилось к мониторингу мелкооптовой продажи топлива

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УрБК, Екатеринбург, 19.04.2019. Свердловское УФАС с 8 по 14 апреля 2019 года не зафиксировало повышения средней цены на ...