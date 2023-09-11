Свердловское УФАС присоединилось к мониторингу мелкооптовой продажи топлива

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области ...11.09.2023 Челябинское УФАС проконтролирует возможность манипуляции при мелкооптовой продаже топлива в регионе
УрБК, Челябинск, 11.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области проведет ...19.08.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...29.07.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...15.07.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...