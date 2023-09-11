Материалы по теме

Свердловское УФАС присоединилось к мониторингу мелкооптовой продажи топлива

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области ...

Челябинское УФАС проконтролирует возможность манипуляции при мелкооптовой продаже топлива в регионе

УрБК, Челябинск, 11.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области проведет ...

Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...

Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...

Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...