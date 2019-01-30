Андрей Тенишев о росте цен и работе ФАС

Заведующий кафедрой конкурентного права Института права и национальной безопасности имени М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте РФ Андрей Тенишев



Фото предоставлено Андреем Тенишевым

Цены растут, а ФАС не реагирует. Так ли это? Возможно, и так. Но даже если антимонопольная служба решила проверить причины роста цен на тот или иной товар и применить меры антимонопольного реагирования, то сделает она это не быстро. Какие инструменты есть для этого у антимонопольного органа? Традиционные — направление запросов, проведение проверок, возбуждение и рассмотрение антимонопольных дел, выдача предписаний и «оборотные» штрафы.Коммерческие и некоммерческие организации, федеральные и региональные органы власти, а также муниципалитеты обязаны представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию необходимые документы и информацию. Центробанк должен это делать по письменному запросу ФАС.На дворе XXI век — век информационных технологий, а ФАС России до сих пор рассылает письменные запросы. В лучшем случае — электронной почтой, а так — и «Почтой России» тоже. Даже на электронные торговые площадки с целью выявления картелей на электронных торгах служба шлет бумажные запросы. Неделями и месяцами ждет необходимую информацию. Потом неспешно анализирует ее. Делает выводы. И уже потом реагирует. Может с проверками дело обстоит лучше, быстрее? Нет. Срок проведения проверки составляет месяц, но он может быть продлен и до трех месяцев. Так обычно и бывает — проверка длится три месяца. А что потом? Если служба в ходе проверки выявляет признаки правонарушений, то она должна возбудить антимонопольное дело.Да, должна. Но, в какие сроки, ни в законе, ни в административных регламентах не указано. Но вот дело возбуждено, и, казалось бы, справедливость должна восторжествовать. Но не спешите. Срок его рассмотрения может составлять до девяти месяцев. По результатам рассмотрения дела может быть принято решение, и не факт, что обвинительное. Часть антимонопольных дел прекращается в связи с отсутствием признаков нарушения закона. Если решение будет о признании нарушения антимонопольного закона, то правонарушителю может быть выдано предписание о его устранении. Но на этом антимонопольные процедуры не заканчиваются. Службе дается целый год на то, чтобы определить размер штрафа и наказать правонарушителя. И это еще не все. Решение, предписание и штраф могут быть обжалованы в арбитраже. Действие предписания и уплата штрафов на это время приостанавливаются. Такая законная отсрочка по выплате штрафа и исполнению предписания.Судебные разбирательства могут длиться и год, и два. К тому времени уже забудется, кто, как и зачем поднимал эти цены. А обществу нужны справедливые рыночные цены здесь и сейчас.Что нужно делать? Упразднить ФАС как совершенно неэффективную и бюрократическую надстройку, мешающую развитию бизнеса и негативно влияющую на состояние товарных рынков? Такие мнения звучат все чаще. Но вряд ли это верно. Проблему монопольно высоких цен и картельных соглашений это не решит.Вооружить службу необходимыми полномочиями и усовершенствовать процедуры — да. Но инициатив от ФАС нет, а от дополнительных полномочий по борьбе с картелями служба отказалась.Что можно сделать? Законодательно расширять сферу предупредительного контроля. Срок исполнения предупреждения антимонопольного органа — один месяц, и это значительная экономия срока. Для товарного рынка — устранение ограничения конкуренции и последствий злоупотребления монополистов. У последних тоже есть мотивация — в случае исполнения требований ФАС они могут избежать длительного антимонопольного преследования и угрозы «оборотных» штрафов. Необходимо введение сокращенных антимонопольных процедур. Если монополист признал нарушение и устранил его последствия не до, а после возбуждения антимонопольного дела, то закон требует полноценного рассмотрения дела. А это, как мы уже говорили выше, длительная процедура.Гарантий и стимулов признавать нарушение после возбуждения дела немного — ФАС должна признать это смягчающим обстоятельством и, может быть, признает это добровольным возмещением причиненного ущерба или устранением причиненного вреда. Смягчающее обстоятельство незначительно снизит размер потенциального штрафа. А будет ли штраф минимальным — большой вопрос. Тогда проще ничего не признавать и до упора спорить в суде. Надо в законе дать возможность антимонопольному органу в таких случаях проводить сокращенные процедуры и назначать минимальные штрафы. Конечно, при этом нужны будут процессуальные гарантии, направленные на то, чтобы законные интересы добросовестных участников рынка при этом не пострадали.Необходимо объединить антимонопольные и административные процедуры — штраф правонарушителям назначать при вынесении решения по антимонопольному делу. Это позволит сэкономить до одного года процессуальных сроков. После того как был введен институт заключения об обстоятельствах дела, уровень процессуальных гарантий в антимонопольном и административном процессе стал вполне сопоставимым. По сути, при принятии решения антимонопольного дела устанавливаются состав правонарушения и виновные лица. Впоследствии при рассмотрении административного дела устанавливаются лишь смягчающие и отягчающие обстоятельства и определяется размер штрафа. Тратить на это целый год нерационально.Кроме того, разумно было бы закрепить в законе принцип исполнения антимонопольных предписаний «исполни и потом обжалуй».И последнее. Запросы. Без бумажных мы пока никуда. Но крайне важно дать антимонопольной службе онлайн-доступ к электронным ресурсам других федеральных ведомств и частных электронных торговых площадок. Массив данных онлайн-касс ФНС — хороший источник информации о ценах и их динамике. Данные ЕИС, «Независимого регистратора» Федерального казначейства и массив данных электронных торговых площадок — это данные о сговорах на торгах. Перечислять можно долго. По такому пути идут в других государствах, например, в Бразилии. Такая идея была заложена в концепцию создания «Большого цифрового кота» — цифрового инструмента ФАС по выявлению и доказыванию картелей. Но, увы, АИС «Антикартель» сегодня так и остается непригодным для использования проектом. Ведомственные противоречия преодолеть не удается. Хороших технических решений нет. Главное — это те самые поправки в законы, от которых отказалась ФАС, — о доступе к различным сведениям, относящимся к охраняемой законом тайне. Но это отдельная история.