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Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 1,13%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 28 августа по 4 сентября выросли на 0,39% и составили 65,92 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,04%, до 49,33 руб. Бензин АИ-95 — на 0,05%, до 53,18 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 1,13% и составила 61,72 руб.
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