Челябинское УФАС проконтролирует возможность манипуляции при мелкооптовой продаже топлива в регионе

УрБК, Челябинск, 11.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области проведет проверку ценообразования мелкооптовой реализации бензина и топлива, а также других параметров, которые влияют на конечную стоимость для потребителей, сообщает пресс-служба ведомства.



Поручение об осуществлении контроля экономической обоснованности стоимости нефтепродуктов направил центральный аппарат антимонопольной службы по итогам штаба ФАС России.



«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — уточняют специалисты.



В случае выявления нарушений планируется предпринять меры антимонопольного реагирования.