Челябинское УФАС проконтролирует возможность манипуляции при мелкооптовой продаже топлива в регионе

УрБК, Челябинск, 12.05.2023. Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области ...02.06.2022 Челябинское УФАС добилось прекращения распространения недостоверной рекламы сети ювелирных магазинов SUNLIGHT
УрБК, Челябинск, 02.06.2022. Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области ...11.02.2021 Южноуральское УФАС проверяет рост цен на авиабилеты из Челябинска в Москву
УрБК, Челябинск, 11.02.2021. Южноуральское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) России изучает ценовую ...13.11.2019 За неделю цены на дизельное топливо в Челябинской области выросли на 2 рубля
УрБК, Челябинск, 13.11.2019. В результате проведенного мониторинга Управлением Федеральной антимонопольной службы ...04.03.2019 Челябинское УФАС проверит обращение о необоснованном росте стоимости авиабилетов Челябинск — Симферополь
УрБК, Челябинск, 04.03.2019. В Челябинское УФАС России обратился житель, по мнению которого, по сравнению с прошлым ...