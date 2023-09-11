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Сегодня, 13:19

ФАС России потребовала от 32 компаний снизить цены на бензин

УрБК, Москва, 05.10.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила 32 компаниям письмо с требованием снизить стоимость топлива в рознице. Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Уведомления направлены как вертикально-интегрированным, так и независимым участникам рынка. В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать это как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«Анализируется цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа были возбуждены шесть дел в пяти регионах по признакам нарушения Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

Накануне зампредседателя правительства РФ Александр Новак поручил регуляторам следить за тем, как транслируется снижение стоимости топлива в оптовом звене в цены в мелком опте и рознице.
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