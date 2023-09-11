ФАС России потребовала от 32 компаний снизить цены на бензин

Для отдельных экспортеров топлива в России введут заградительные пошлины

Челябинское УФАС проконтролирует возможность манипуляции при мелкооптовой продаже топлива в регионе

Федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные представительства в более чем двадцати субъектах РФ ...

ФАС РФ проверит нефтяные компании в регионах с целью выяснения причин дефицита топлива и роста цен на заправках

УрБК, Москва, 27.04.2011. Федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные представительства в более чем ...