Для отдельных экспортеров топлива в России введут заградительные пошлины

УрБК, Москва, 29.09.2023. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поручил принять срочные меры по ...10.08.2021 Российские власти допускают введение запрета на экспорт нефтепродуктов
УрБК, Москва, 10.08.2021. Российские власти могут прибегнуть к запрету экспорта нефтепродуктов, если ситуация на ...25.03.2019 Вопрос о заморозке цен на топливо зампред правительства РФ Дмитрий Козак обсудит с представителями нефтяных компаний 26 марта
УрБК, Москва, 25.03.2019. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во вторник, 26 марта обсудит с ...06.02.2012 Министерство энергетики РФ: запасы авиакеросина в аэропортах крупных городов значительно превышают норму
УрБК, Москва, 06.02.2012. В Министерстве энергетики РФ состоялось еженедельное заседание штаба по мониторингу ...20.05.2011 ФАС РФ предлагает отказаться от дальнейшего повышения акцизов на автомобильное топливо
УрБК, Москва, 20.05.2011. В связи со сложившейся ситуацией на внутреннем рынке автомобильного топлива, сопровождающейся ...