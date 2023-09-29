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Для отдельных экспортеров топлива в России введут заградительные пошлины

УрБК, Москва, 05.10.2023. Участники совещания, которое провел зампредседателя правительства РФ Александр Новак, поддержали идею по введению заградительных пошлин для отдельных экспортеров топлива в России. Об этом сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

«Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для «серого» экспорта», — говорится в сообщении.

В самом совещании принимали участие представители нефтяных компаний, Минэнерго, ФАС, а также главы комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике. На совещании с зампредом правительства РФ Александром Новаком регуляторам поручено следить за тем, как транслируется снижение стоимости топлива в оптовом звене в цены в мелком опте и рознице.
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