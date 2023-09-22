Зампред правительства РФ Александр Новак потребовал принять срочные меры по снижению цен на топливо

УрБК, Москва, 22.09.2023. Свердловская область вошла в число регионов, где отмечается самый сильный рост цен на топливо ...10.08.2021 Российские власти допускают введение запрета на экспорт нефтепродуктов
УрБК, Москва, 10.08.2021. Российские власти могут прибегнуть к запрету экспорта нефтепродуктов, если ситуация на ...06.09.2018 Цена на дизельное топливо для свердловских аграриев выросла на 11 тыс. рублей за тонну
Стоимость дизельного топлива для свердловских аграриев с начала сентября 2017 года по начало сентября 2018 года выросла ...06.09.2018 Цена на дизельное топливо для свердловских аграриев выросла на 11 тыс. рублей за тонну
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Стоимость дизельного топлива для свердловских аграриев с начала сентября 2017 года по ...17.02.2011 В Свердловской области начали снижаться цены на топливо
В Свердловской области с опозданием, но начали снижаться цены на бензин и дизельное топливо. Напомним, 9 февраля 2011 ...