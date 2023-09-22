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Зампред правительства РФ Александр Новак потребовал принять срочные меры по снижению цен на топливо

УрБК, Москва, 29.09.2023. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, в кабмине в результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива увидели снижение цен на бирже и ожидают, что это произойдет с ценами в мелкооптовых и розничных сегментах, а также для сельхозтоваропроизводителей.

«Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений», — сказал А. Новак на совещании с участием топ-менеджеров нефтяных компаний.

По его словам, цены в мелком опте должны быть приведены к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов. При этом объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Отдельно Федеральной таможенной и налоговой службам поручили контролировать соблюдение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.

Как писал УрБК, Свердловская область вошла в число регионов, где отмечается самый большой рост цен на топливо для аграриев. По данным Минсельхоза, с 20 июля по 14 сентября средняя цена топлива в регионе выросла на 47%. В целом по стране бензин и солярка подорожали на 27%.
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