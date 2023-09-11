ФАС России потребовала от 32 компаний снизить цены на бензин

УрБК, Москва, 05.10.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила 32 компаниям письмо с требованием ...Сегодня, 13:01 Для отдельных экспортеров топлива в России введут заградительные пошлины
УрБК, Москва, 05.10.2023. Участники совещания, которое провел зампредседателя правительства РФ Александр Новак, ...11.09.2023 Челябинское УФАС проконтролирует возможность манипуляции при мелкооптовой продаже топлива в регионе
УрБК, Челябинск, 11.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области проведет ...27.04.2011 В регионах начались проверки причин возникновения дефицита безина
Федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные представительства в более чем двадцати субъектах РФ ...27.04.2011 ФАС РФ проверит нефтяные компании в регионах с целью выяснения причин дефицита топлива и роста цен на заправках
УрБК, Москва, 27.04.2011. Федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные представительства в более чем ...