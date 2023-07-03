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Вчера, 12:38

Росстат: ВВП России в I полугодии 2023 года вырос на 1,6%

УрБК, Москва, 31.08.2023. В I полугодии ВВП РФ вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры представили аналитики Росстата в ежемесячном докладе «Социально-экономическое положение России» за январь-июнь 2023 года.

При этом индекс физического объема ВВП во II квартале 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года, по предварительной оценке экспертов, составил 104,9%.

Ранее ЦБ РФ выпустил прогноз, согласно которому ВВП страны в 2023 году вырастет на 1,5-2,5%.

Минфин в июле этого года заявлял, что в 2023 году рост ВВП составит 1,2%.
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