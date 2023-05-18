В Минфине РФ заявили о замедлении годовой инфляции до 3,2%

В апреле 2023 года годовая инфляция в РФ составила 2,31%. Это на 1,20 п. п. меньше, чем в марте. Замедление роста цен ...18.05.2023 Годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,31% по итогам апреля
УрБК, Москва, 18.05.2023. В апреле 2023 года годовая инфляция в РФ составила 2,31%. Это на 1,20 п. п. меньше, чем в ...23.01.2023 В декабре годовая инфляция в Свердловской области выросла до 11,8%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В декабре 2022 года инфляция в Свердловской области выросла до 11,8% после 11,6% в ...11.02.2015 МЭР прогнозирует пик инфляции на май
Пик инфляции в РФ в текущем году придется на май и может составить 15-17% при годовой инфляции 13%. Такое мнение ...11.02.2015 МЭР: пик инфляции придется на май
УрБК, Москва, 11.02.2015. Пик инфляции в РФ в текущем году придется на май и может составить 15-17% при годовой ...