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В Минфине РФ заявили о замедлении годовой инфляции до 3,2%

УрБК, Москва, 03.07.2023. Годовая инфляция в России замедлилась до 3,2%. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«После роста потребительских цен в марте — апреле прошлого года инфляция начала замедляться. Сегодня инфляция 3,2%», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что в 2022 году ВВП страны сократился на 2,1% вопреки прогнозам в 8-20%. Снижение промышленного производства составило 0,6%. В IV квартале 2022 года пошло восстановление роста доходов населения. Также продолжила снижаться безработица.

Согласно свежему прогнозу Минфина РФ, в 2023 году рост ВВП составит 1,2%, в 2024 — 2%. Инфляция в текущем году ожидается на уровне 5,3%, а рост реальных зарплат населения может составить 5,4%.
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