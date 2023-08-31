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Вчера, 15:01

ВВП России во II квартале 2023 года вырос на 4,9%

Во II квартале 2023 года ВВП РФ вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

«Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в II квартале 2023 года составил 39 трлн 392,4 млрд рублей, индекс физического объема ВВП к соответствующему периоду 2022 года — 104,9%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на увеличение ВВП в апреле-июне этого года повлиял рост индекса физического объема добавленной стоимости в отраслях «Гостиницы и рестораны» (+15,2%), «Строительство» (+11,7%), «Оптовая и розничная торговля» (+11%), а также «Обрабатывающие производства» (+10,6%).
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