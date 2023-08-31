Росстат: ВВП России во II квартале 2023 года вырос на 4,9%

УрБК, Москва, 31.08.2023. В I полугодии ВВП РФ вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие ...17.05.2016 Росстат: ВВП России в I квартале сократился на 1,2%
УрБК, Москва, 17.05.2016. ВВП России в I квартале 2016 года упал на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...16.06.2015 В I квартале ВВП России снизился на 2,2%
В I квартале ВВП России снизился на 2,2%, сообщает Росстат. «Объем ВВП России за I квартал 2015 года составил в ...10.09.2012 Объем ВВП России за второй квартал 2012 года в текущих ценах составил 14,571 трлн рублей
УрБК, Москва, 10.09.2012. Объем ВВП Российской Федерации за второй квартал 2012 года в текущих ценах составил 14,571 ...03.07.2012 Объем ВВП России за I квартал этого года вырос на 4,9%
УрБК, Москва, 03.07.2012. Объем ВВП России за I квартал 2012 года составил в текущих ценах 13 триллионов 490,6 ...