Росстат: ВВП России во II квартале 2023 года вырос на 4,9%

УрБК, Москва, 11.09.2023. Во II квартале 2023 года ВВП РФ вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.



«Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в II квартале 2023 года составил 39 трлн 392,4 млрд рублей, индекс физического объема ВВП к соответствующему периоду 2022 года — 104,9%», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на увеличение ВВП в апреле-июне этого года повлиял рост индекса физического объема добавленной стоимости в отраслях «Гостиницы и рестораны» (+15,2%), «Строительство» (+11,7%), «Оптовая и розничная торговля» (+11%), а также «Обрабатывающие производства» (+10,6%).