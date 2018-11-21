В России 5% населения имеет среднедушевые денежные доходы в размере до 10 тыс. рублей

УрБК, Москва, 04.09.2023. В России по состоянию на I полугодие 2023 года 26,7% населения имеет среднедушевые денежные доходы в размере 27-45 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-июль 2023 года.



Помимо этого, 16% населения страны имеет среднедушевые денежные доходы в размере 19-27 тыс. руб. в месяц, 13% — 45-60 тыс. руб., 10% — 14-19 тыс. руб. В то же время 5% россиян получает доход до 10 тыс. руб.



Также в докладе Росстата приводятся данные о распределении общего объема денежных доходов населения. В частности, на долю 10% самых богатых граждан страны приходится почти 30% всех доходов. Согласно данным статистики, у 20% самых богатых граждан к I полугодию 2023 года сконцентрировалось 46,4% всех доходов (годом ранее — 46%).



«В I полугодии 2023 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29,8% общего объема денежных доходов (в I полугодии 2022 г. — 29,4%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,0% (2,1%)», — говорится в докладе.



Коэффициент Джини, показывающий уровень расслоения общества, увеличился за год с 0,4 до 0,405.