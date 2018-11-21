В России 5% населения имеет среднедушевые денежные доходы в размере до 10 тыс. рублей

Реальные располагаемые денежные доходы населения в России в сентябре 2018 года сократились на 1,5% по сравнению с ...21.11.2018 Реальные доходы населения в России за год сократились на 1,5%
УрБК, Москва, 21.11.2018. Реальные располагаемые денежные доходы населения в России в сентябре 2018 года сократились на ...03.03.2016 Росстат: Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2016 года снизились на 6,3%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2016. В январе 2016 года, по предварительным данным, объем денежных доходов населения РФ ...10.02.2016 Росстат: Доход менее 7 тыс. руб. в месяц имеют 6,2% россиян
УрБК, Москва, 10.02.2016. На начало 2016 года 6,2% россиян имеют доход менее 7 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает ...03.06.2010 В январе — апреле 2010 года реальные доходы населения РФ увеличились на 6,5%
УрБК, Москва, 03.06.2010. В январе — апреле 2010 года объем денежных доходов населения РФ сложился в размере 9 ...