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В России разрыв между доходами богатых и бедных в 2022 году составил 9,1 раза

УрБК, Москва, 12.01.2024. Разрыв между доходами самых богатых и самых бедных жителей России в 2022 году составил 9,1 раза. Об этом говорится в материале Росстата «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах», опубликованном в конце 2023 года.

Согласно данным ведомства, в 10% самых богатых домохозяйств страны средний доход каждого из их членов составил 101,1 тыс. руб. на человека в месяц. Из этой суммы более 82 тыс. руб. — зарплата.

В то же время в 10% самых бедных семей доход на одного члена составил в позапрошлом году 11,1 тыс. руб. При этом свыше 40% от этого дохода занимают социальные пособия и пенсии.

Отмечается, что с годами разрыв между доходами богатых и бедных в России сокращается. Так, в 2021 году он составлял 10,3 раза.
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