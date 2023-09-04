В России разрыв между доходами богатых и бедных в 2022 году составил 9,1 раза

УрБК, Москва, 04.09.2023. В России по состоянию на I полугодие 2023 года 26,7% населения имеет среднедушевые денежные ...11.06.2021 На Среднем Урале богатые зарабатывают почти в восемь раз больше бедных
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2021. Свердловская область заняла 9-е место рейтинга по неравенству доходов населения по ...06.07.2018 Разница в доходах самых бедных и богатых россиян в 2017 году составила 15,3 раза
Разница между среднедушевым доходом самых бедных и самых богатых россиян сокращается второй год подряд, составив к ...06.07.2018 Разница в доходах самых бедных и богатых россиян в 2017 году составила 15,3 раза
УрБК, Москва, 06.07.2018. Разница между среднедушевым доходом самых бедных и самых богатых россиян сокращается второй ...21.02.2012 Разрыв в доходах между богатыми и бедными в России снижается третий год подряд
УрБК, Москва, 21.02.2012. Разрыв в доходах между богатыми и бедными в России снижается третий год подряд, следует из ...