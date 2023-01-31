В России медианный доход на одного члена семьи составил 22 тыс. рублей

УрБК, Москва, 19.04.2023. По итогам 2022 года медианный доход в расчете на одного члена семьи в РФ составил 22 тыс. руб. Такую оценку дал департамент исследований и прогнозирования Банка России, сообщает «Прайм».
Опрошенные были разделены на децильные группы (десятипроцентные) в зависимости от дохода домохозяйства на человека. В результате у десяти домохозяйств с самым низким доходом медиана составляет 8,5 тыс. руб., с самым высоким — 57,6 тыс. руб.
На размер дохода также влияет число членов семьи: чем их больше, тем ниже доход в месяц на каждого. Для домохозяйств с детьми медиана составляет 18 тыс. 333 руб. Помимо этого, в сельских населенных пунктах медиана душевного дохода находится на уровне 17 тыс. 633 руб., в малых городах она выше на 17%, в крупных — на 30%, в Москве и Санкт-Петербурге сельский показатель превышен вдвое.
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