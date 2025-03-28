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Вчера, 16:22

Медианный доход россиян за два года вырос на 27%

УрБК, Москва, 10.06.2026. Медианный доход россиян в расчете на одного члена домохозяйства в 2024 году составил 27 тыс. 868 руб. Это на 27% больше, чем в 2022 году. Об этом говорится в исследовании Банка России «Обследование финансов российских домохозяйств».

Аналитики условно разбили население на 10 групп в зависимости от их благосостояния. В девяти группах доходы за два года выросли на 13-17%, в самой бедной (10% наименее обеспеченных домохозяйств) — сразу на 30%.

Отмечается, что распределение финансовых активов среди российских домохозяйств коррелирует с уровнем их дохода: медианная величина накопленных ресурсов последовательно возрастает от 7 тыс. руб. в самой бедной децильной группе населения до 100 тыс. руб. в группе наиболее обеспеченных семей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России к концу года может составить 100 тыс. руб. до вычета налога, или 87 тыс. руб. на руки.
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