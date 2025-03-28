Медианный доход россиян за два года вырос на 27%

Материалы по теме

65% российских семей за последние два года увеличили свои доходы

УрБК, Москва, 28.03.2025. Две трети (65%) российских семей за последние два года нарастили свои доходы. Доля ...

В России разрыв между доходами богатых и бедных в 2022 году составил 9,1 раза

УрБК, Москва, 12.01.2024. Разрыв между доходами самых богатых и самых бедных жителей России в 2022 году составил 9,1 ...

В России медианный доход на одного члена семьи составил 22 тыс. рублей

УрБК, Москва, 19.04.2023. По итогам 2022 года медианный доход в расчете на одного члена семьи в РФ составил 22 тыс. ...

Почти 90% россиян со средним достатком пользуются кредитными картами

УрБК, Москва, 07.11.2019. Почти 90% опрошенных россиян со средним достатком регулярно пользуются кредитными картами. Об ...

Объем «свободных денег» у россиян в сентябре вырос на 4,8%

УрБК, Москва, 22.10.2018. Объем «свободных денег» у россиян в сентябре увеличился на 4,8% по сравнению с августом ...