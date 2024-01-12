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65% российских семей за последние два года увеличили свои доходы

УрБК, Москва, 28.03.2025. Две трети (65%) российских семей за последние два года нарастили свои доходы. Доля домохозяйств с финансовыми активами составила 75,5%, против 72,9% в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центробанком более 6 тыс. семей, сообщают «Ведомости».

Увеличили свои доходы на 50% и более 22% семей. С падением доходов больше чем на 10% столкнулись 19% домохозяйств. Повышение объема накоплений наблюдается во всех группах домохозяйств, особенно со средними доходами (около 30 тыс. руб. на человека), где их рост составил от 50% до 70%.

Сбережения россияне предпочитают хранить на банковских счетах. Средняя сумма на таких счетах составила 136 тыс. руб., а медианная — 30 тыс. руб. (против 20 тыс. руб. в 2022 году). Доля домохозяйств, владеющих акциями и облигациями, понизилась до 1,4% против 1,6% в 2022 году.

Среди обременений домохозяйств преобладают кредиты и долги (20% от общего числа), а также микрозаймы и потребкредиты (10%). Обязательства по недвижимости (в основном — по ипотеке) имеют 5,4% семей. Средний долг по кредитам составил 350 тыс. руб., а по ипотеке — 2,5 млн руб.

Отметим, что рост доходов привел к повышению трат на товары длительного хранения и сбережения, а также к более позитивной оценке будущего.
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