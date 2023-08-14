Зарубежные туры из России с начала года подорожали на 20-40%

УрБК, Москва, 14.08.2023. Зарубежные туры из России с середины прошлой недели подорожали на 10%. Это произошло из-за ...02.08.2023 Турция заняла четвертое место по стоимости зарубежного отдыха для россиян
УрБК, Москва, 02.08.2023. Отдых в Турции летом 2023 года стал самым популярным направлением для выездного туризма. В то ...05.07.2023 За неделю зарубежные туры в России подорожали на 6-7%
УрБК, Москва, 05.07.2023. Из-за снижения курса рубля зарубежные туры в России за последнюю неделю подорожали на 6-7%. ...02.03.2023 В России к 8 Марта подорожали зарубежные туры
УрБК, Москва, 02.03.2023. В России средний чек за бронирование зарубежного тура на неделю с 8 марта вырос на 61% по ...14.12.2015 АТОР: В ноябре количество запросов на зарубежные туры снизилось на 15%
УрБК, Москва, 14.12.2015. Количество запросов на зарубежные туры среди отечественных пользователей поисковой системы ...