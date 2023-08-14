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Вчера, 09:40

Зарубежные туры из России с начала года подорожали на 20-40%

УрБК, Москва, 31.08.2023. Зарубежные туры из России с начала текущего года подорожали на 20-40% в зависимости от направления. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, сообщает «Прайм».

Ранее в туристическом сообществе РФ проинформировали, что рост цен коснулся даже самых доступных направлений. Например, Турция — самая популярная страна для отдыха — заняла четвертое место по стоимости зарубежного отдыха для россиян.
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