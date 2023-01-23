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Вчера, 17:25

Турция заняла четвертое место по стоимости зарубежного отдыха для россиян

УрБК, Москва, 02.08.2023. Отдых в Турции летом 2023 года стал самым популярным направлением для выездного туризма. В то же время она оказалась на четвертом месте по стоимости отдыха. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Самый большой средний чек отмечен на Мальдивах — 392 тыс. руб. за турпакет. Следом идут Куба — 238,8 тыс. руб., Шри-Ланка — 213 тыс. руб., Турция — 183,3 тыс. руб., Таиланд — 175,8 тыс. руб. Для сравнения: в августе отдых на двоих в Египте или Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) обойдется в 150 тыс. руб.

«Ожидания по Турции, которые были у рынка зимой и в начале весны, не оправдались. Из-за высоких цен динамика летнего турпотока на морские курорты этой страны оказалась значительно ниже ожидаемой. Тем не менее Турция, безусловно, и сейчас направление номер 1 в выездном туризме России, с приростом объемов к 2022 году», — прокомментировала М. Ломидзе.

Эксперт ожидает, что по итогам лета самый большой турпоток за рубеж покажет Турция — 2,5 млн туристов. В пятерку самых востребованных также войдут Абхазия (1,2 млн туристов), ОАЭ (300 тыс.), Египет (300 тыс.), Таиланд (150 тыс.).
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