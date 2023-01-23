Турция заняла четвертое место по стоимости зарубежного отдыха для россиян

УрБК, Москва, 23.01.2023. Самым популярным направлением у российских туристов в предстоящие праздники в феврале и марте ...05.08.2022 АТОР заявила о росте цен на путевки в Египет и Турцию в 2,5 раза в летнем сезоне
УрБК, Москва, 05.08.2022. Путевки в Турцию и Египет в летнем сезоне текущего года подорожали в 2-2,5 раза. Об этом ...27.12.2016 Турпоток из России за рубеж за год снизился на 6%
Количество российских туристов, выехавших за границу в 2016 году, оказалось на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом ...10.03.2015 АТОР: Египет остается лидером среди туристических предпочтений россиян
УрБК, Москва, 10.03.2015. Самым популярным местом отдыха россиян остается Египет. Из всех посетителей поисковой системы ...29.08.2012 Наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется Турция
Летом-2012 за рубежом побывали около 5 млн российских туристов, сообщила исполнительный директор Ассоциации ...