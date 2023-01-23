Турция заняла четвертое место по стоимости зарубежного отдыха для россиян

УрБК, Москва, 23.01.2023. Самым популярным направлением у российских туристов в предстоящие праздники в феврале и марте ...

Самыми популярными направлениями у российских туристов в февральские и мартовские праздники станут Таиланд и Калининград

АТОР заявила о росте цен на путевки в Египет и Турцию в 2,5 раза в летнем сезоне

УрБК, Москва, 05.08.2022. Путевки в Турцию и Египет в летнем сезоне текущего года подорожали в 2-2,5 раза. Об этом ...