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РСТ: Стоимость летнего отдыха за рубежом за год выросла на 10-15%

УрБК, Москва, 21.03.2024. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), стоимость летнего отдыха за рубежом для россиян в 2024 году выросла на 10-15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет ТАСС.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил, что, помимо инфляции, на стоимость отдыха будет влиять и конкуренция между направлениями.

«Например, уже второй год подряд ОАЭ делают очень существенные скидки на летний сезон, оттягивая клиентов с других направлений, прежде всего Турции, и отчасти влияя на турецкие цены», — отметил Д. Горин.

Он также подчеркнул, что заметного роста спроса на зарубежный летний отдых сейчас нет, но ситуация может измениться к началу сезона, в зависимости от политической ситуации и платежеспособности туристов. Сейчас в топе туристического интереса по-прежнему Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы и Египет.
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