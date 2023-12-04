РСТ: Стоимость летнего отдыха за рубежом за год выросла на 10-15%

УрБК, Москва, 04.12.2023. По итогам 2023 года Таиланд посетят не менее 1,6 млн российских туристов. Такой прогноз ...31.08.2023 Летом из России за рубеж выезжали 5 млн организованных туристов
УрБК, Москва, 31.08.2023. Летом 2023 года за рубеж из России выезжали 5 млн организованных туристов. Об этом рассказал ...02.08.2023 Турция заняла четвертое место по стоимости зарубежного отдыха для россиян
УрБК, Москва, 02.08.2023. Отдых в Турции летом 2023 года стал самым популярным направлением для выездного туризма. В то ...14.08.2019 Стоимость летнего отдыха россиян за год выросла на 9-10%
Цены летнего отдыха для россиян в среднем выросли на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ...14.08.2019 Стоимость летнего отдыха россиян за год выросла на 9-10%
УрБК, Москва, 14.08.2019. Цены летнего отдыха для россиян в среднем выросли на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об ...