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В Свердловской области на 30 августа объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. На Среднем Урале 30 августа ожидаются дожди с порывами ветра до 17 м/с. Штормовое предупреждение опубликовано в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

«30 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня на Среднем Урале ожидается высокая пожарная опасность — 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале.
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