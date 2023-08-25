В Свердловской области 29 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Свердловской области сегодня ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«29 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.