В Екатеринбурге в сентябре состоятся торги по трем новым площадкам под КРТ

В Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по программе «Комплексное развитие ...Сегодня, 09:38 В Екатеринбурге началось возведение фундамента первого дома по программе реновации
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по ...04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ...04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу ...07.05.2021 Глава Екатеринбурга утвердил условия приватизации семи муниципальных объектов
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления об условиях приватизации ...