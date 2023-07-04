УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:42

В Екатеринбурге в сентябре состоятся торги по трем новым площадкам под КРТ

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Екатеринбурге в сентябре состоятся торги по трем новым площадкам под комплексное развитие территорий (КРТ). Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, первый из выставленных на торги кварталов расположен в районе улицы Вилонова, его площадь составляет порядка 20 тыс. кв. м., начальная цена лота — более 500 тыс. руб. Вторая локация площадью 9 тыс. кв. м. находится на улице Кварцевой. Начальная цена объекта составляет более 220 тыс. руб. Третий квартал на улице Летчиков имеет площадь в 17,5 тыс. кв. м. Стартовая цена договора о его развитии — 428 тыс. руб.

На данный момент на всех трех территориях находится 18 ветхих домов, из них два — в аварийном состоянии. Жители зданий по итогам встречи с представителями администрации города приняли решение участвовать в программе КРТ.

Застройщики, которые выиграют аукцион, будут обязаны обеспечить жителей этих домов жильем или выплатить им положенную компенсацию. Затем все здания на вышеуказанных территориях снесут и построят новые многоквартирные дома. Ожидается, что на месте ветхих строений появится около 180 тыс. кв. м. жилья.

Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по программе «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Новое здание появится на перекрестке улиц Шефской и Краснофлотцев.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 12:01 В Екатеринбурге началось возведение фундамента первого дома по программе реновации

В Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по программе «Комплексное развитие ...

Сегодня, 09:38 В Екатеринбурге началось возведение фундамента первого дома по программе реновации

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по ...

04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ...

04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу ...

07.05.2021 Глава Екатеринбурга утвердил условия приватизации семи муниципальных объектов

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления об условиях приватизации ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города
Архив новостей
Август 2023 (706)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18