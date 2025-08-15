В Екатеринбурге освоят еще три площадки КРТ

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

В столице Урала до конца года в программу комплексного развития территорий (КРТ) будут включены еще три площадки. Одной из них может стать пространство вблизи ДК «Химмаш». Об этом рассказал директор департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, сообщает департамент информполитики горадминистрации.Р. Габдрахманов сообщил, что с 2022 года было принято решение о комплексном развитии 18 территорий, из которых 16 — уже законтрактованы. Разрешение на строительство выдано по девяти площадкам. Он также отметил, что приоритетом являются локации с аварийными и ветхими домами.На текущий момент активнее всего проходит реализация проектов на ул. Краснофлотцев, где уже выдано первое разрешение на ввод дома, а также на улицах Шефской — Энтузиастов и в районе ул. Донбасской, где идет активное строительство.По площадкам на улицах Вилонова, Кварцевой, Летчиков, Патриса Лумумбы утверждена документация по планировке территории. При этом на Вилонова и Летчиков уже начался процесс расселения ветхого и аварийного жилья.«КРТ продолжает набирать обороты. С начала года мы уже заключили договоры по всем прошлогодним площадкам. На Московской — Гурзуфской даже стартовало расселение. По локации на Бабушкина — Стачек недавно определился инвестор, а квартал на Майкопской был утвержден для дальнейшей работы. Последний, кстати, стал первым проектом, в который включены дома выше трех этажей. В целом сейчас прорабатываем сразу шести площадок, которые в будущем можно переосвоить. В том числе в сентябре планируем объявить о проекте, куда войдет восстановление ДК «Химмаш», — объяснил Руслан Габдрахманов.Глава департамента архитектуры также отметил, что на территории города на текущий момент находится 379 ветхих и аварийных домов с общей жилой площадью 178 тыс. кв. м. Благодаря реализации действующих проектов КРТ появится 1,8 млн. кв. м нового жилья и более 2 тыс. мест в детсадах. Расселены будут почти 1,9 тыс. человек.Ранее глава города Алексей Орлов поручил всем ведомствам оказывать содействие реализации проектов КРТ, как главного способа улучшения жилищных условий екатеринбуржцев.«Сегодня КРТ является наиболее эффективным механизмом улучшения жилищных условий для граждан. Программа позволяет обновлять городскую среду и развивать территории старой застройки. На месте аварийных и ветхих домов появляются новые и комфортные. В каждый проект КРТ для инвестора включается обязанность создать или модернизировать нужную социальную инфраструктуру. Первые результаты реализации программы уже видны, но впереди много работы — мы не должны снижать темпов развития уральской столицы», — поставил задачу градоначальник.Следует отметить, что механизм КРТ продолжает развиваться при активной поддержке городских властей, что позволяет жителям переселиться из аварийного жилья и улучшить условия жизни за счет расширения инфраструктуры и благоустройства.Кроме того, данные проекты пользуются спросом у застройщиков. Так, например, аукцион на право освоить площадку КРТ на Московской шел 12 дней. Претендентами было сделано почти 11 тыс. шагов аукциона. Лот был выкуплен за 55 млн руб. при начальной стоимости 101 тыс. руб.