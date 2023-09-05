В Екатеринбурге по итогам аукционов определили застройщиков площадок КРТ на улицах Летчиков и Кварцевой

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Администрация Екатеринбурга утвердила новую площадку, которая попадет в программу ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ

В администрации Екатеринбурга назвали новые участки для комплексного развития территорий

В 2023 году в проект комплексного развития территорий (КРТ) Екатеринбурга войдут участки на улице Летчиков ...