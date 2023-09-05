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В Екатеринбурге по итогам аукционов определили застройщиков площадок КРТ на улицах Летчиков и Кварцевой

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге подвели итоги аукционов, в результате которых определили застройщиков площадок в рамках программы «Комплексного развития территорий» (КРТ) на улицах Летчиков и Кварцевой. Вместо ветхих домов здесь появится до 100 тыс. кв. м. жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Право на застройку территории на улице Кварцевой выкупило ООО «Специализированный застройщик «Бессарабская 1» за 220 тыс. руб. Сейчас здесь на площади 9 тыс. кв. м. находятся пять ветхих домов, в том числе два здания в аварийном состоянии.

Девелопером площадки на улице Летчиков станет ООО «Проект-С-31». Конечная цена лота составила почти 429 тыс. руб. На текущий момент на этой площадке размером 17,5 тыс. кв. м. расположены семь ветхих домов.

Стоит отметить, что благодаря КРТ горожане получают возможность улучшить свои жилищные условия, застройщики могут возводить дома для дальнейшей продажи, а город обновляет жилой фонд без привлечения бюджетных средств.

Добавим, что в ближайшее время будут подведены итоги еще одного аукциона КРТ — за право развивать площадку на улице Вилонова.

Напомним, что месяц назад администрация Екатеринбурга утвердила новую площадку, которая попадет в программу КРТ. Речь идет о квартале улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков. Площадь территории — 37 тыс. 491 кв. м. Здесь находятся 14 домов, один из которых аварийный и один частный. Застройщика, который будет развивать территорию, выберут в ходе торгов. Он должен будет реализовать проект за 13 лет с момента заключения договора.
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